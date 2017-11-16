В Кавказском природном заповеднике выясняют, чей леопард пойман в Абхазии

СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова выясняют, чей леопард был пойман в Абхазии, пока информации от них не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе заповедника.
"Нет пока никакой информации. Наши сотрудники в числе группы, которая выехала туда. Там и специалисты питомника нацпарка, и специалисты московского зоопарка, института Северцова – все находятся в Абхазии. Мы пока с ними связи не имеем. Никаких данных от них не поступало. Они должны там определить, наш, не наш, что и как, и его (леопарда — ред.) дальнейшую судьбу", — сообщили в пресс-службе.
Переднеазиатский подвид леопарда обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около 4 тысяч метров, а также обитал в пойменных лесах крупных рек.
По инициативе президента России Владимира Путина была запущена программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Программа была разработана и утверждена Минприроды России. Основной целью программы является восстановление устойчивой популяции леопарда в российской части Кавказа.