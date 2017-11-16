В Кавказском природном заповеднике выясняют, чей леопард пойман в Абхазии

СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова выясняют, чей леопард был пойман в Абхазии, пока информации от них не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе заповедника.

Ранее официальный представитель Минприроды России Николай Гудков сообщил, что в Абхазии пойман один из редчайших переднеазиатских леопардов, выпущенных из Сочинского питомника.

"Нет пока никакой информации. Наши сотрудники в числе группы, которая выехала туда. Там и специалисты питомника нацпарка, и специалисты московского зоопарка, института Северцова – все находятся в Абхазии. Мы пока с ними связи не имеем. Никаких данных от них не поступало. Они должны там определить, наш, не наш, что и как, и его (леопарда — ред.) дальнейшую судьбу", — сообщили в пресс-службе.

Переднеазиатский подвид леопарда обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около 4 тысяч метров, а также обитал в пойменных лесах крупных рек.

Основной причиной почти полного исчезновения леопарда на Кавказе явилось уничтожение его местообитаний.

По инициативе президента России Владимира Путина была запущена программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Программа была разработана и утверждена Минприроды России. Основной целью программы является восстановление устойчивой популяции леопарда в российской части Кавказа.