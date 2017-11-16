Кремль использует действительные названия ЛНР и ДНР, заявил Песков

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Кремль указал на своем сайте название Донецкой и Луганской народных республик без дополнительных пометок, поскольку использовал действительное наименование регионов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти республики так называются, их название было указано и указано до сих пор на сайте Кремля поэтому", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос украинского корреспондента, поинтересовавшегося, является ли шагом к признанию ДНР и ЛНР отсутствие пометки "непризнанные" в материале на сайте Кремля о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с руководством ЛНР и ДНР.

В среду Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины. Позже в Верховной раде Украины заявили, что Киев требует от ополченцев в Донбассе освободить 88 пленных, а не 74.