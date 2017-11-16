"Ответ за Украиной": глава ЛНР поручил подготовить обмен пленными с Киевом

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики и ополченцы готовятся к обмену пленными в Донбассе. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий уже отдал распоряжения по организации этого процесса.

"Глава ЛНР Игорь Плотницкий поручил представителю республики в гумподгруппе контактной группы, руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными между ЛНР и Украиной", — говорится в сообщении Луганского информационного центра.

Ранее Плотницкий заявил о готовности обсудить и еще раз согласовать с Киевом списки пленных для обмена.

"Теперь ответ за украинской стороной", — говорится в сообщении на официальном сайте главы ЛНР.

Инициатива Медведчука

Инициативу по обмену пленными в среду выдвинул лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Он заявил, что Киев готов освободить до Нового года 306 человек в обмен на 74 силовика. Медведчук также отметил, что 15 ноября исполнилось ровно 14 месяцев с тех пор, как не проходят обмены пленными.

Путин поддержал инициативу и обсудил ее по телефону с Плотницким, а также руководителем самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, которые в целом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поддержали предложение.

Песков также отметил, что главы ДНР и ЛНР "обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

Сохранить человеческий облик

Захарченко, комментируя инициативу украинской стороны, отметил, что в вопросе обмена пленными необходимо, как считает и российский лидер, следовать принципам человечности.

"Еще в 2014 году, когда украинские военнослужащие сдавались к нам в плен сотнями, я неоднократно передавал их родителям и женам в обмен на обещание не возвращаться на войну. Уже тогда мы понимали, что в гражданской войне победит не тот, кто окажется сильнее на поле боя, — тут мы уж все доказали, одержав несколько побед над регулярной армией Украины", — добавил он.

Кроме того, по словам главы ДНР, инициатива, которую поддержал российский президент, не противоречит прнципам самопровозглашенной республики.

"Всех на всех"

Изначально камнем преткновения в вопросе обмена пленными являлся принцип "всех на всех", которого придерживаются в ЛНР и ДНР и который прописан в минских договоренностях.

Медведчук во время переговоров с Путиным отметил, что у Киева с этим возникли сложности, так как согласно действующему законодательству, нельзя реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается к ответственности за особо тяжкие преступления.

Однако впоследствии пресс-секретарь Служба безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что Киев готов на проведение обмена пленными по этой формуле.

"Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой", — заявила Гитлянская в эфире телеканала "112 Украина".

Она также подчеркнула, что заявления лидеров ЛНР и ДНР свидетельствуют о готовности разблокировать процесс обмена пленными.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, в свою очередь, что Киев требует освободить не 74, как предлагал Медведчук, а 88 человек.

По ее словам, согласно данным Службы безопасности Украины, на неподконтрольной Киеву территории находятся 157 пленных. Большинство в этом списке, по данным Геращенко, составляют силовики.