В ООН призвали полностью отменить блокаду Йемена

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главы гуманитарных организаций ООН призвали арабскую коалицию полностью отменить блокаду Йемена, поскольку частичное снятие блокады не способствует улучшению гуманитарной обстановки в стране и может привести к новым жертвам, голоду и эпидемиям.

Неделю назад арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. 13 ноября постпредство Саудовской Аравии при ООН заявило, что коалиция в течение суток откроет ряд портов для доставки гуманитарной помощи.

В распространенном в четверг совместном заявлении глава Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бисли, исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом подчеркнули, что частичное снятие блокады Йемена не привело к улучшению гуманитарной обстановки в стране. Они призвали арабскую коалицию открыть доступ в Йемен для гуманитарных грузов.

"Хотя коалиция во главе с Саудовской Аравией частично отменила блокаду Йемена, закрытие большинства воздушных, морских портов и станций ухудшает и без того катастрофичную ситуацию… Вместе мы вновь призываем коалицию разрешить ввоз жизненно необходимых товаров в Йемен в условиях худшего в мире гуманитарного кризиса", — говорится в заявлении.

Согласно тексту заявления, более 20 миллионов человек, в том числе 11 миллионов детей, нуждаются в экстренной гуманитарной помощи. Не менее 14,8 миллиона человек не получают базовые медицинские услуги, было зафиксировано более 900 тысяч случаев заболевания холерой. Около 7 миллионов человек полностью зависят от гуманитарных поставок продовольствия, от недоедания страдают почти 400 тысяч детей.

"Даже при условии частичного снятия блокады, по подсчетам WFP, еще 3,2 миллиона человек могут столкнуться с голодом. Если же ситуация не изменится, в ближайшие месяцы 150 тысяч недоедающих детей могут умереть", — подчеркнули главы гуманитарных организаций ООН.

В ООН отмечают, что блокада Йемена привела к распространению дифтерии: за последние недели было зафиксировано 120 случаев заражения и 14 смертельных исходов, в основном среди детей. Специалисты международных гуманитарных организаций полагают, что при сохранении частичной блокады портов Йемена существует опасность новой вспышки холеры.

"Все порты страны, в том числе контролируемые оппозицией, должны быть незамедлительно открыты. Только так ООН сможет доставить жизненно необходимый груз, который необходим населению для выживания", — говорится в заявлении.