В ДНР заявили об обстрелах Петровского района Донецка силовиками

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из минометов Петровский район Донецка, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики ведут обстрел автостанции на западной окраине Донецка с применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

"Шестнадцатого ноября ВСУ (вооруженные силы Украины) открыли огонь по посёлку шахты "Трудовская" Петровского района Донецка с применением запрещённого вооружения. Автостанция "Трудовские" подверглась обстрелу с применением крупнокалиберных пулемётов и пушек БМП, а близлежащие жилые дома были обстреляны из миномётов калибра 82 миллиметра", — сказал представитель ведомства.