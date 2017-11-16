Главы ЛНР и ДНР надеялись на согласование обмена пленными, заявил Песков

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным накануне выражали надежду на то, что удастся согласовать детали обмена пленными с Киевом, отказа от соответствующей инициативы российский лидер не услышал, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Отказа президент Путин не услышал. Еще раз повторяю, эта инициатива была воспринята с пониманием, и была выражена надежда, что все-таки удастся согласовать детали с представителями украинской стороны",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли альтернативный план на случай отказа ДНР и ЛНР от соответствующей инициативы.

В среду президент России по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины. Позже в Верховной раде Украины заявили, что Киев требует от ополченцев в Донбассе освободить 88 пленных, а не 74.