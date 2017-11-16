В ДНР опровергли обвинения в причастности к "минированиям" на Украине

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не имеет никакого отношения к сообщениям о минировании объектов на подконтрольной Киеву территории, заявил РИА Новости в четверг министр связи ДНР Виктор Яценко.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что большинство анонимных сообщений о минировании объектов в стране поступали из России или неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. По данным ведомства, звонившие с помощью IP-телефонии маскировали вызовы под обычные местные телефонные разговоры с заменой оригинального номера абонента. В СБУ добавили, что в этом году на Украине задержали более 30 человек, сообщавших о ложном минировании объектов.

"Произвести подставу номера может любой оператор на Украине, республика не имеет к этому никакого отношения. Причем тут ДНР и тем более Россия? Если они уже 33 человека поймали в самой Украине, то и остальные, скорее всего, там же. Звонить с подменой Coller ID можно из любой страны", — сказал Яценко.

В сентябре серия звонков о минировании была зафиксирована в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась, но правоохранители вынуждены реагировать и проверять. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины.