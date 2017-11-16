Посольство США в Зимбабве приостановило операции с визами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Посольство США в Хараре временно прекратило операции с визами из-за нехватки сотрудников посольства на фоне политической нестабильности в стране.

"Из-за ограниченного кадрового состава в посольстве в Хараре 17 и 18 ноября консульский отдел приостановил операции с визами на этой неделе", — сообщило посольство. Миссия надеется, что "сможет вернуться к нормальным визовым операциям в начале следующей недели", но будет продолжать следить за ситуацией.

Также посольство сообщило, что правительство США "глубоко обеспокоено недавними действиями вооруженных сил Зимбабве". "Правительство США… призывает к надлежащему переходу к демократическому, гражданскому порядку", — сообщило посольство. Кроме того, власти США призвали военное руководство Зимбабве "проявить сдержанность, уважать закон, поддержать защищенные конституцией права всех граждан и быстро восстановить стабильную ситуацию в стране".

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Мугабе, которому 93 года, руководил страной с объявления ею независимости в 1980 году.