В Париже проходит акция протеста против реформ Макрона

Сотрудники полиции во время акции протеста. Архивное фото

Сотрудники полиции во время акции протеста. Архивное фото

ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Новая масштабная акция протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона проходит в четверг в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Пешая процессия, в которой идут члены нескольких крупных профсоюзов, школьники, студенты и пенсионеры, выдвинулась с площади Републик в направлении площади Насьон около 14.00 местного времени (16.00 мск). В шествии участвуют тысячи человек.

На некоторых прилегающих к маршруту демонстрации улицах дежурят усиленные наряды полиции и полицейского спецназа.

На плакатах, которые вынесли на улицы протестующие, написано "Макрон — враг людей", "Президент Франции — президент богатых", "Реформа труда — голод, рис, макароны".

Люди недовольны положениями трудовой реформы Макрона, решениями властей в области здравоохранения и медицинского обслуживания, а также другими мерами.

"С тех пор, как Макрон стал президентом, мы наблюдаем череду ультралиберальных реформ, которые разрушают все наши социальные достижения, позволявшие нашему обществу развиваться, позволявшие нам улучшать качество нашей жизни и работы, увеличивать продолжительность жизни", — заявили в профсоюзе CGT.

В свою очередь, профсоюз Force Ouvriere (FO) отмечает ущемление прав работников, ухудшение ситуации с социальной защитой и риски, которые несут реформы для пенсионеров и молодежи.