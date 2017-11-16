Москва не может давить на Донецк и Луганск, заявил Песков

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Москва не может давить на Донецк и Луганск, но у нее есть определенное, хотя и не безграничное влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний разговор российского лидера Владимира Путина с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Киевом, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

"Никоим образом", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, не нарушил ли Путин позицию России, не являющейся участником конфликта на Украине, проведя переговоры с главами непризнанных республик.

"Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что это республики, которые живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние — не безграничное, но определенное. Вот именно этим влиянием и пользуется глава государства, реагируя на призыв Медведчука и реагируя на одобрение, которое высказал патриарх всея Руси Кирилл", — подчеркнул пресс-секретарь президента.