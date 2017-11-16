На Украине задержали подозреваемого в хищении средств проекта "Стена"

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", который предусматривает строительство оборонительных сооружений на границе с Россией, сообщила в четверг пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Задержали восьмого участника хищения средств проекта "Стена", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых задержали подозреваемого в причастности к растрате средств. Также во время обысков правоохранители изъяли более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые были задействованы в схеме завладения бюджетными средствами.

Правоохранители проводят следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что правоохранители задержали семь человек, среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена". Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

Глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.