Администрация театра, где работал Спейси, не знала о его поведении

ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Администрация лондонского театра Old Vic, где художественным руководителем работал обвиненный в непристойном поведении Кевин Спейси, заявила, что не знала о происходящем и намерена принять участие в разработке новой схемы по защите актеров от подобных действий.

Ранее театр заявил, что получил 20 новых заявлений о ненадлежащем поведении Кевина Спейси, работавшего худруком с 2004 по 2015 годы.

"Я искренне сочувствую всем, кто нашел смелость заявить о том, что пострадал от действий моего предшественника. Old Vic пытается исправить ситуацию. Эти обвинения стали шоком и ужасным сюрпризом для многих из нас. Неверное, несправедливо и безответственно говорить о том, что все об этом знали", — говорится в переданном РИА Новости заявлении нынешнего художественного руководителя театра Мэттью Уоркуса.

Он заявил, что расследование обвинений поможет не только театру, но и отрасли в целом.

"Мы вместе разрабатываем новый интеллектуальный стандарт защиты и поддержки. Мы стремимся к новому пути", — добавил худрук.

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, уже 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера достигло 15 человек.