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Долг Украины перед Россией не заинтересует третьи страны, считают аналитики

Сюжет:
Иск России по госдолгу Украины (82)
16:1816.11.2017
(обновлено: 16:23 16.11.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинский флаг. Архивное фотоУкраинский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Долг Украины на 3 миллиарда долларов перед Россией не будет интересен для покупки другим странам, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом один из них не исключает, что долг может быть интересен коммерческим организациям.

Биржа, акции, облигации, доллар, деньги, ценные бумаги, сделка, цены
© РИА Новости
Мнение: Украине не понравится, если у России выкупят ее долг на $3 млрд

Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак заявил, что компромисс по долгу Украины на 3 миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у РФ деньгами или своими ценными бумагами. Замминистра напомнил, что РФ неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и сейчас такие переговоры ведутся через посредников.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение, слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

Продать будет сложно

Эксперты уверены, что продать долг третьим странам будет непросто. "Такой вариант развития событий (продажа другой стране — ред.) исключен на 100%. Долг Украины, тем более долг перед Россией, о котором власти Украины говорят в открытую, что не намерены его погашать, даже невзирая на решения международного суда, является "токсичным". И вряд ли можно себе представить государство, которое может себя так подставить, чтобы ввязаться в подобную сделку", — заявила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Министерство финансов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Минфине рассказали о возможном компромиссе по долгу Украины

"Вряд ли мы найдем "белого рыцаря", который возьмет на себя обязательства Украины. Но зато это повод намекнуть американским и европейским куратором Украины о том, кто, в конечном счете, мог бы и разделить с ней ответственность за ухудшение ее платежеспособности. Конечно, идеальным вариантом было бы, если бы обязательства Украины принял бы на себя Евросоюз или США. Но они, конечно, не согласятся", — добавила она.

По словам Мильчаковой, в такой ситуации у России останется лишь один выход — "обратиться к третьим странам с просьбой арестовать зарубежное имущество Украины в целях исполнения решения суда". "Вряд ли мы таким образом сможем компенсировать всю сумму долга, но какую-то часть просроченной задолженности вернуть удастся", — полагает она.

Аналогичного мнения придерживается и начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. "Политических друзей у Украины много, страна, при всех издержках, демократическая, но ее экономика в кризисе. Если мы посмотрим на суверенные долги, то у Украины далеко не худшая ситуация, доходность суверенных еврооблигаций – около 7% (в долларах). Однако найти именно страну-покупателя будет сомнительно", — сообщил он.

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Мнение: через год-два бюджет Украины сравняется с ее долгами

"Объясню в чем смысл: если долг покупается США, то мы можем просто не договориться по условиям по чисто политическим соображениям, если он покупается, например, Саудовской Аравией, то у нас возникнуть могут сложности с экспортом (поставки вооружения и прочее), так как с одной стороны покупатель снимает нашу "головную боль", но с другой – делает это с убытком для России (он покупает с дисконтом). А в крупной политике такие исторические занозы не приветствуются. Таким образом, это должна быть страна, слабо связанная с РФ в рамках торговых отношений, мне так кажется, но имеющая отличный платежный потенциал", — пояснил Хохрин.

Покупатель — не страна

Хохрин не исключает, что долг Украины на 3 миллиарда долларов к России может быть продан не стране, а коммерческим организациям. "Я думаю, что целевая группа — это не государство, а корпоративный покупатель. Я думаю, что возможно выкупить долг. Продавать Россия этот долг будет с определенным дисконтом, к размеру "тела" долга этот дисконт может составить 10% и более", — заявил эксперт.

"В итоге, я не очень верю, что долг может быть продан от государства к государству. Но вполне допускаю, что он может быть продан синдикату коммерческих инвесторов, например, группе банков. Это могут быть и швейцарские, и британские банки, это неважно, — действовать они будут в интересах покупателей. Кто будет частным покупателем — неизвестно", — добавил он.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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no
Сумасшедших то в ЕС нет))) Не смотря на их речи, реальность то они хорошо понимают!
16:25
16.11.2017
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И.В.
Кому ж охота на ровном месте деньги терять?
16:25
16.11.2017
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