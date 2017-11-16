Глава ОП Крыма пригласил главреда New York Times посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Главному редактору и журналистам New York Times стоит лично посетить Крым, чтобы раз и навсегда удостовериться, что полуостров является российской, а не спорной территорией, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной помечена пунктиром. МИД Украины в этой связи выразил обеспокоенность и попросил исправить публикацию. При этом в издании убеждены, что карта и статья "дали четкое и точное описание ситуации в Крыму".

"Главному редактору и журналистам ничего не мешает приехать в Крым и лично убедиться, что это не спорная территория, а неотъемлемая часть Российской Федерации. Мы знаем такие примеры, когда в Крым приезжали многие политические лидеры партий и политических сил из различных стран мира и видели, что здесь все хорошо", — сказал Иоффе.

По его словам, западные политические элиты прекрасно понимают, что крымский референдум и воссоединение полуострова с Россией – закономерные и демократические процессы, признание которых всем миром неизбежно. "Без полноценного участия России в международных процессах человечество обойтись не может. Статус-кво, которое сегодня существует в мире, включает существование российского Крыма, и для этого есть все основания: исторические, геополитические, правовые и так далее", — подчеркнул Иоффе.

Глава ОП отметил, что в крымском вопросе неуместно говорить о перевешивании принципа территориальной целостности над принципом самоопределения народов.

"Сегодня мы уже видим первые шаги в нужном направлении. Процесс легитимизации крымского вопроса на уровне западных стран, на мой взгляд, будет все больше и больше приходить к тому результату, к которому мы все стремимся – наш крымский референдум и все наши процессы 2014 года будут признаны. Еще наше поколение увидит полное признание этой ситуации во всем мире", — уверен Иоффе.

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