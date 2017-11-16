Лондонский театр получил 20 новых заявлений о ненадлежащем поведении Спейси

ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонский театр Old Vic получил 20 новых заявлений о ненадлежащем поведении его бывшего руководителя Кевина Спейси, говорится в переданном РИА Новости заявлении администрации театра.
Администрация театра извинилась за действия бывшего руководителя и отметила, что заявившие о ненадлежащем поведении Спейси "не имели возможности сообщить о своем беспокойстве, в то время, как Спейси действовал безответственно".
В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, ранее 15 человек обвинили актера в домогательствах.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера достигло 35 человек.