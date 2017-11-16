Титов прокомментировал размещение "Пэтриот" в Польше

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Размещение комплексов "Пэтриот" в Польше – это часть плана США по окружению РФ системами ПРО, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов.

Как ранее сообщил министр обороны Польши Антони Мачеревич, власти Польши получили от производителя систем ПВО Patriot Raython предложение, согласно которому комплексы могут быть поставлены Варшаве уже в 2019 году.

"Знаем о планах размещения на польской территории американских ракетных комплексов "Пэтриот". Это часть стратегического замысла США – "окружить" Россию системами ПРО под предлогом мифических угроз безопасности, будто бы исходящих с восточного направления. К реализации этих планов Вашингтон активно привлекает подопечных в Европе, в том числе Польшу, которая всегда охотно предлагает свои услуги" — сообщил он.

Как полагает высокопоставленный дипломат в реальности "создание противоракетной сети несет угрозу стабильности, подрывает международное доверие, которое в последние годы и так в дефиците".

"Многократно, но, к сожалению, тщетно указывали на данное обстоятельство нашим западным собеседникам" — добавил он.