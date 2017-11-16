На дороге в Швеции рассыпались 20 тонн фрикаделек после ДТП с грузовиком

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Перевозивший 20 тонн шведских фрикаделек грузовик с прицепом перевернулся на юго-западе страны, котлетки рассыпались по дороге, передает издание Local со ссылкой на местные СМИ.

Грузовик направлялся из Скары в Йётене, чтоб забрать груз с картофелем.

Представитель полиции Томми Эмрикссон заявил, что причиной ДТП стала обледеневшая дорога. В результате грузовик остался на дороге, а прицеп опрокинулся. "Здесь очень скользко", — предупредил водителей Эмрикссон.

В Швеции традиционно подаются мясные фрикадельки с картошкой и брусникой. Считается, что блюдо привез в страну король Карл XII в начале XVIII века.