У Еврокомиссии заканчивается терпение из-за коррупции на Украине

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У международного сообщества "заканчивается терпение" из-за недостаточных практических результатов борьбы с коррупцией на Украине, заявил в эфире телеканала "UA: Перший" еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы", — сказал он, добавив, что дело не только в создании необходимых институтов и законодательства, но и в его реализации на практике. В этом, по его словам, Евросоюз видит серьезную проблему.

"Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", — подчеркнул Хан.

Еврокомиссар также указал на то, что электронные декларации имущества на Украине практически не проверяются. Он напомнил, что свое имущество задекларировали уже полтора миллиона человек, но проверено пока около ста деклараций. "Сто из полутора миллионов — это не результат", — отметил Хан.