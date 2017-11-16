СБУ заявила, что большинство сообщений о минировании поступали из России

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что большинство анонимных сообщений о минировании объектов в стране поступали из России и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

"Злоумышленники, используя специализированное телекоммуникационное оборудование, организовали маршрутизацию международного трафика вне центров коммутации. С помощью IP-телефонии они маскировали вызовы под обычные местные телефонные разговоры с заменой оригинального номера абонента. Именно таким образом с территории страны-агрессора, временно оккупированных и аннексированных территорий Украины поступали ложные телефонные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей в разных регионах Украины. Только за последнюю неделю зафиксировано 28 таких сообщений", — говорится в сообщении.

В СБУ считают, что эти действия направлены на "искусственное обострение социально-политической ситуации" на Украине.

В спецслужбе отметили, что правоохранители продолжают задерживать "ложных минеров", которых фиксируют на Украине. Только в Киеве за последний год установили 33 человека, которые систематически сообщали о ложном минировании.

В сентябре серия звонков о минировании была зафиксирована в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась, но правоохранители вынуждены реагировать и проверять. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины.