Сингапур приостановил торговые отношения с КНДР

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сингапур приостановил торговые отношения с Северной Кореей, передает в четверг телеканал Channel News Asia со ссылкой на таможенную службу.

"Сингапур запрещает торговлю товарами с КНДР в промышленном масштабе", — говорится в заявлении таможенной службы.

По данным телеканала, Сингапур является одним из крупнейших торговых партнеров КНДР, прекративших торговое сотрудничество с КНДР в условиях санкций ООН.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.