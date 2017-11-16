Посол России прокомментировал принятие в Литве аналога "закона Магнитского"

ВИЛЬНЮС, 16 ноя — РИА Новости. Принятый в четверг литовским парламентом документ под названием "О правовом положении иностранцев", аналогичный "закону Магнитского", заставит Россию ответить аналогичными мерами, заявил в четверг РИА Новости посол РФ в Литве Александр Удальцов.

Парламент Литвы в четверг единогласно принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. За принятие закона проголосовал 91 парламентарий. Закон вступит в силу в январе следующего года.

"Мне жаль, что Литва к этому подключилась после США, Канады, Эстонии. Естественно, этот шаг вынудит нас ответить также", — сказал Удальцов.