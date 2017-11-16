Полиция отпустила более 30 задержанных во время беспорядков в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Отпущены более 30 молодых людей — участников беспорядков в среду в центре Брюсселя, включая рэпера Vargasss 92, который, как считалось, их спровоцировал, сообщили РИА Новости в центральном полицейском комиссариате.

По словам собеседника агентства, под стражей остаются четыре человека, все они подросткового возраста.

В среду, благодаря оперативным действиям полиции, площадь перед Королевским оперным театром в Брюсселе была расчищена от разбушевавшейся молодежи, которая повела себя агрессивно по отношению к полицейским.

Как сообщалось ранее, несколько сотен человек собрались в центре города по приглашению французского сетевого юмориста и рэпера Vargasss 92, который особенно популярен в Бельгии среди молодежи. В полиции сообщали, что ситуация обострилась после того, как стражи порядка попытались подойти к исполнителю. В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt.

Ранее в субботу около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. В Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара в матче отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сразу после того, как марокканская команда обеспечила себе путевку на мировое первенство, где сыграет впервые с 1998 года, ее поклонники устроили беспорядки в центре Брюсселя, вступив в столкновения с полицией. В результате пострадали около 20 полицейских, которых участники беспорядков забрасывали камнями. Был сожжен как минимум один автомобиль, разбиты витрины и разграблены несколько торговых точек. Полиция применила водометы против участников бесчинств, которые скрывали свои лица. Полицейские ведут поиск участников беспорядков.