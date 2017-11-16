ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана, сообщил местный телеканал 1TV.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел в четверг рядом с одним из ресторанов в афганской столице Кабуле, в результате погибли по меньшей мере 18 человек, среди них восемь полицейских. Как сообщает корреспондент телеканала со ссылкой на источники в силах безопасности, еще 10 человек получили ранения.

По данным агентства Khaama Press, инцидент произошел рядом с парковкой банкетного зала. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в тот момент, когда из здания выходили люди.

*Террористическая организация, запрещенная в России