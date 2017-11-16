Турчинов заявил, что Украина отходит от "российских имперских стандартов"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Объявление 25 декабря выходным днем наряду с православным Рождеством 7 января позволит Украине отойти от "российских имперских стандартов", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

"Это важное мировоззренческое и историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины", — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО. Глава ведомства добавил, что введение нового праздника поможет стране "оторваться от московских календарей".

По его словам, после введения нового официального выходного Украина будет отмечать Рождество "вместе со всем цивилизованным миром". С предложением ввести дату празднования Рождества 25 декабря Турчинов выступал еще в 2015 году, напомнили в ведомстве.

В четверг Верховная рада приняла закон, объявляющий католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, выходным днем. Такое решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.