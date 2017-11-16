В Италии не смогли арестовать пятерых сторонников ИГ*

РИМ, 16 ноя — РИА Новости. Прокуратура итальянского города Турина не может добиться ареста пяти подозреваемых в связях с международным терроризмом из-за сложности процессуальных вопросов, сообщает в четверг газета La Stampa.

Все подозреваемые являются гражданами Туниса. В Италию они прибыли в 2014 году, вид на жительство им удалось получить после того, как они заявили о поступлении в местный вуз.

Тунисцы подозреваются в создании на территории Италии ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка). Трое из них сейчас находятся под домашним арестом по обвинениям в торговле наркотиками. Остальные находятся на свободе, хотя один из них уже высылался из Италии в 2016 году. Следы еще двух участников группировки потеряны, предполагается, что они погибли на Ближнем Востоке, воюя на стороне боевиков.

Туринская прокуратура обратилась в суд за их арестом в мае, однако спустя месяц получила отказ. На днях прокуратуре через апелляцию все-таки удалось добиться пересмотра решения.

Арест предполагаемых радикалов, тем не менее, не может быть произведен даже сейчас, потому что по итальянским законам у них есть время оспорить и это постановление. Теперь, отмечает издание, они могут оказаться под стражей только после решения Верховного суда страны.

Как сообщает в свою очередь газета Corriere della Sera, закон позволяет подозреваемым обращаться в Верховный суд в течение десяти дней с момента вынесения постановления об аресте. И если Верховный суд примет апелляцию на рассмотрение, срок пребывания предполагаемых террористов на свободе будут продлен и далее.

*Террористическая организация, запрещенная в России