В Кишиневе пройдет референдум по вопросу отставки мэра

КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Для проведения референдума по отставке с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ напечатают 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 – на русском языке. Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
Поводом для референдума стали решения мэра, вызывающие многочисленные вопросы.
Более того, 25 мая Киртоакэ задержали по делу о платных парковках. Его заподозрили в использовании своего положения для получения личной выгоды.
Первоначально следствие сообщало, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение – в пассивной коррупции — мэру выдвинули 12 июля.
Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы, которая выступает за объединение республики с Румынией. Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.
В случае отзыва Киртоакэ с должности мэра, весной 2018 года в Кишиневе могут пройти местные выборы.
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