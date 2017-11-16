В Кишиневе пройдет референдум по вопросу отставки мэра

КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Для проведения референдума по отставке с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ напечатают 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 – на русском языке. Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

В середине сентября муниципальный совет молдавской столицы принял решение о том, что референдум по отставке градоначальника Кишинева следует провести 19 ноября. Эту инициативу 19 сентября поддержала Центральная избирательная комиссия страны.

Поводом для референдума стали решения мэра, вызывающие многочисленные вопросы.

Более того, 25 мая Киртоакэ задержали по делу о платных парковках. Его заподозрили в использовании своего положения для получения личной выгоды.

Первоначально следствие сообщало, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение – в пассивной коррупции — мэру выдвинули 12 июля.

Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может составить до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили, что он является подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы, которая выступает за объединение республики с Румынией. Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

В случае отзыва Киртоакэ с должности мэра, весной 2018 года в Кишиневе могут пройти местные выборы.

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