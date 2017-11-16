Грушко рассказал, против кого могут направить "запредельный" бюджет НАТО

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При увеличении всеми странами НАТО вклада в бюджет организации до двух процентов ВВП появится угроза того, что эти деньги пойдут не на борьбу с терроризмом, заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

"Это будет означать, что совокупные расходы Европы достигнут примерно 400 миллиардов, что абсолютно запредельная сумма даже с точки зрения реального анализа угроз и вызовов", — подчеркнул дипломат, выступая на мероприятии, приуроченном к 30-летию Института Европы РАН.

По его словам, есть "большая опасность", что значительная часть средств "пойдет на закупки вооружений для так называемой борьбы с большим противником".

Грушко отметил, что российский военный бюджет по примерным подсчетам составляет около 50 миллиардов долларов, в то время как совокупный военный бюджет европейских членов Альянса достигает порядка 270 миллиардов евро.