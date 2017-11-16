Грушко заявил о наращивании войск США в Европе после учений "Запад-2017"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Численность войск США в Европе после завершения российско-белорусских учений "Запад-2017" увеличилась в 2-4 раза, заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

Он напомнил о заявлениях НАТО относительно прошедших учений. Тогда страны Альянса выражали опасения, что российские войска останутся на белорусской территории после их окончания.

"Никаких российских войск в Белоруссии нет, но количество американских войск увеличилось в два, а по некоторым подсчетам в четыре раза", — подчеркнул российский дипломат, выступая на мероприятии к 30-летию Института Европы РАН.

"Тогда для чего меры доверия, если они не влияют на политику?" — обратился Грушко к европейским послам, присутствующим на мероприятии.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.