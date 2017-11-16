Путин поддержал планы БРИКС о создании сети по исследованию туберкулеза

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу стран БРИКС о создании сети по исследованию туберкулеза, подчеркнув, что только путем согласованных и последовательных действий удастся добиться окончательной победы над этой болезнью.

"Считаю актуальной инициативу стран БРИКС создать сеть по исследованию туберкулеза, специалисты уже трудятся над этим проектом. Вновь хотел бы подчеркнуть: только путем согласованных, последовательных действий мы сможем добиться окончательной победы над туберкулезом", — заявил Путин в четверг на министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по туберкулезу.

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда человек (42% от общемировой).