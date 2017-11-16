Полиция ФРГ нашла пропавшую 20 лет назад машину там, где ее оставил хозяин

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Полиция Германии нашла пропавший 20 лет назад автомобиль на том же месте, где его когда-то припарковал владелец, сообщает издание Augsburger Allgemeine.
Отмечается, что найденное транспортное средство уже было непригодно к эксплуатации.
В сентябре во Франции была найдена машина, угнанная почти 40 лет назад. Из-за засухи уровень воды в пруду близ города Шалон-ан-Шампань резко снизился и на дне обнаружился автомобиль. Жандармерия установила владельца авто, снятого с производства в 1988 году, и связалась с его семьей, чтобы вернуть украденную машину.