Путин: туберкулезом инфицирована примерно треть населения планеты

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привел экспертную оценку по распространению заболевания туберкулезом, согласно которой сегодня им инфицированы около трети населения планеты, в том числе жители стран с высоким стандартом медицины.

"Несмотря на активное развитие методов диагностики и лечения, прогресса в фармацевтике, туберкулез по-прежнему представляет серьезную опасность для здоровья людей во всем мире. По оценкам экспертов, сегодня туберкулезом инфицированы около трети населения планеты. Эта болезнь уносит больше жизней, чем любая другая инфекция, от нее не застрахован никто, в том числе жители благополучных государств с высокими стандартами жизни и качеством медицины", — сказал Путин на глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Глава государства отметил, что распространение туберкулеза также наносит социально-экономические потери, что "не может вызывать самую серьезную озабоченность как на национальном, так и на международном уровне".