В Камбодже распустили главную оппозиционную партию, сообщили СМИ

БАНГКОК, 16 ноя – РИА Новости. Верховный суд Камбоджи принял в четверг постановление о роспуске Партии Национального Спасения Камбоджи (ПНСК), крупнейшей оппозиционной партии страны, сообщает интернет-версия газеты Phnom Penh Post.

По решению суда партия должна быть распущена, все депутаты парламента страны и местных выборных органов от ПНСК теряют свои депутатские кресла, а 118 самых видных политиков, членов этой партии, включая лидера партии Кем Сокха и живущего в эмиграции основателя партии Сам Рейнси, не смогут заниматься политической деятельностью в течение пяти лет, говорится в сообщении.

Судебное решение, которым распускается единственная оппозиционная партия, способная на выборах соревноваться за власть с правящей Народной Партией Камбоджи, принято после рассмотрения обвинений в адрес партии и ее руководства в подготовке в Камбодже "цветной революции" с помощью США, говорится в сообщении.