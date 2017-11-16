Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных в рамках обмена

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Киев требует от ополченцев в Донбассе освободить в рамках обмена 88 пленных, а не 74, как предлагает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, заявила в четверг первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

"В списке людей, которых Украина пытается освободить, подтверждены 88 граждан. Украина готова передать немногим более, чем 300 граждан, которых запрашивает другая сторона", — заявила Геращенко во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

По ее словам, согласно информации Службы безопасности Украины, на неподконтрольной Киеву территории находятся 157 пленных. Большинство в этом списке, по данным Геращенко, составляют силовики.

Медведчук ранее рассказал, что 15 ноября исполняется ровно 14 месяцев с тех пор, как не проходят обмены пленными между Киевом и республиками Донбасса из-за того, что, согласно минскому соглашению, обмены должны производиться по формуле "всех на всех". По его словам, у Украины возникли сложности в выполнении этого принципа: например, согласно действующему законодательству, нельзя реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.