Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 18, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 18 человек, среди них 8 полицейских, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Как сообщает корреспондент телеканала со ссылкой на источники в силах безопасности, еще 10 человек получили ранения.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что в четверг взрывное устройство сработало рядом с рестораном, где собралась группа афганских чиновников. По данным агентства Khaama Press, инцидент произошел рядом с парковкой банкетного зала. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в тот момент, когда из здания выходили люди.