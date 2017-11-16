Турецкая армия проведет наземную операцию против РПК на севере Ирака

Бойцы Рабочей партии Курдистана в одном из своих лагерей в горах Кандиль на севере Ирака. Архивное фото

Бойцы Рабочей партии Курдистана в одном из своих лагерей в горах Кандиль на севере Ирака. Архивное фото

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкая армия может провести операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, заявил министр внутренних дел Турции Сулеман Сойлу.

ВВС Турции с июля 2015 года регулярно проводят воздушные операции против РПК на севере Ирака.

"Мы пойдём на Кандиль (горный район Северного Ирака, где расположены базы РПК – ред.). Мы разрушим все лагеря, расположенные в 25 километрах от границы", — сказал Сойлу, выступая в парламенте. Его цитирует телеканал TRT.

Глава МВД Турции отметил, что нельзя назвать конкретную дату, когда РПК будет уничтожена. "Наша стратегия ясна. Во-первых, полностью уничтожить лагеря, расположенные в 25 километрах от нашей границы. Во-вторых, пойти на Кандиль и показать там своё господство. Мы уважаем право наших курдских граждан на участие в политике, вступление в любую партию, голосование за любую партию, но они должны делать свой выбор не из-за страха перед Кандилем", – сказал министр.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.