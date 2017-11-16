Опознана 71 жертва пожара в лондонской Grenfell Tower

ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Опознана 71 жертва пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower, сообщили РИА Новости в городской полиции.

Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, — произошел ночью 14 июня. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

"Общее количество опознанных погибших при пожаре сейчас составляет 70 человек. Повторю, что ранее к числу жертв был причислен мертворожденный ребенок. Следовательно, могу подтвердить, что на сегодня 71 человек числится в официальном списке опознанных жертв", — сказал по телефону представитель полиции.

Ранее сообщалось, что погибли и пропали без вести по меньшей мере 80 человек.

"Полиция считает, что все, кто погиб при пожаре в башне, были обнаружены и опознаны", — сказал представитель полиции, отвечая на вопрос о том, когда будут названы окончательные данные по погибшим при пожаре.

По его словам, по данным на октябрь были опознаны 68 погибших, личности двоих погибших были подтверждены в среду. Все эти люди считались пропавшими при пожаре.

Ожидается, что главный коронер округа Вестминстер Фиона Уилкокс начнет финальную стадию дознания по произошедшему пожару 22 ноября. Именно дознанию предстоит определить причины пожара и официально назвать точное количество жертв. В настоящее время эксперты завершают обследование места пожара и сбор улик в завалах. Как ранее сообщала полиция, эксперты и полицейские исследовали 15,5 тонны обломков. Планируется, что осмотр места ЧП продлится до начала декабря.