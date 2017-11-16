Немецкий эксперт оценил ситуацию с мигрантами в стране

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Германии находится масса мигрантов, которых власти не могут выслать, в том числе это люди, которые подали жалобу на отказ в получении убежища, заявил заместитель председателя правления Германо-российского форума Вильфрид Бергманн.
Вторая группой мигрантов, по его словам, с высылкой которых столкнулись власти ФРГ, стали мигранты, которые выбросили свои документы, то есть неизвестно, откуда они приехали.
"В Германии все три группы мигрантов: те кто подает в суд, тех кого нельзя вернуть обратно, и тех, кого нельзя выслать по медицинским причинам, — получают медицинское обслуживание, получают средства на проживание, и с этим связаны огромные расходы, которые платит федерация, платят федеральные земли и отдельные муниципалитеты", — добавил Бергманн.