Немецкий эксперт оценил ситуацию с мигрантами в стране

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Германии находится масса мигрантов, которых власти не могут выслать, в том числе это люди, которые подали жалобу на отказ в получении убежища, заявил заместитель председателя правления Германо-российского форума Вильфрид Бергманн.

"Одна из нерешенных проблем — как нам поступать с теми, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Почти все, кто получил отказ в предоставлении убежища, подают в суд жалобу на это, и это длится от полутора до трех лет. А что с этими людьми будет происходить за это время, это нерешенный вопрос", — сообщил Бергманн в ходе международного круглого стола "Проблемы внешней миграции и гражданства ", проходящего в РУДН.

Вторая группой мигрантов, по его словам, с высылкой которых столкнулись власти ФРГ, стали мигранты, которые выбросили свои документы, то есть неизвестно, откуда они приехали.

"У нас помимо тех, лиц, которые сейчас судятся, есть определенное число людей, которых мы не можем выгнать из страны только потому, что они не принадлежат к нашей национальности. Есть малая часть людей, которых нельзя выслать в те страны, откуда они прибыли, по медицинским причинам", — сообщил эксперт.

"В Германии все три группы мигрантов: те кто подает в суд, тех кого нельзя вернуть обратно, и тех, кого нельзя выслать по медицинским причинам, — получают медицинское обслуживание, получают средства на проживание, и с этим связаны огромные расходы, которые платит федерация, платят федеральные земли и отдельные муниципалитеты", — добавил Бергманн.