"Газпром" повысил газификацию Армении, не брав дивиденды, заявили в Ереване

ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. За годы работы в Армении компания "Газпром" не вывела из страны ни цента дивидендов. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте Армении заявил премьер-министр Карен Карапетян.

По его словам, которые приводит Sputnik Армения , акции газотранспортной системы республики не были бы интересны больше никому на земном шаре как раз потому, что дивидендов оттуда ждать не приходится.

"Газпром" не брал дивидендов и при этом повысил уровень газификации Армении с 18% до 96%, а объем подземного газохранилища довел с 60 до 150 миллионов кубометров, сообщил премьер.

Поэтому те 300 миллионов долларов, за которые "Газпром" купил 20% акций "АрмРосгазпрома" (ныне – "Газпром Армения") – самая выгодная сделка из возможных, добавил он, отвечая на вопрос депутата от блока "Царукян" Тиграна Уриханяна.

С 2011 года цена на российский газ для Армении начала повышаться. Условно Ереван платил прежнюю цену, но разрыв между официальной и реальной стоимостью рассчитывался как долг. К концу 2013 года он достиг 300 миллионов долларов. В обмен на них, в декабре 2013 года "Газпром" получил от правительства Армении оставшиеся 20% акций газотранспортной системы страны, став ее стопроцентным управляющим.

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