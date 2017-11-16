Россиянка, у которой изъяли дочь в Финляндии, попросила помощи у дипломатов

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Гражданка России Елена Смоленчук, у которой финские органы опеки в сентябре изъяли 12-летнюю дочь, обратилась за помощью к российским дипломатам, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства РФ в Финляндии Александр Зеленов.

"Гражданка России Елена Смоленчук обратилась в консульский отдел посольства России в Финляндии с просьбой об оказании юридической помощи в деле об изъятии из семьи ее 12-летней дочери, гражданки Финляндии Патриции Сааристо. Дипломаты оперативно связались с ней и договорились о встрече с участием профессионального юриста. Будем оказывать ей необходимое содействие в контакте с финскими властями", — сообщил Зеленов.

По его словам, встреча с россиянкой состоится, вероятно, на следующей неделе.

В воскресенье стало известно, что финские социальные службы в сентябре изъяли 12-летнюю дочь у россиянки Елены Смоленчук, проживающей в городе Рякюля (Rääkkylä). Сообщалось, что в семье две дочери — 9 и 12 лет. Как рассказал РИА Новости финский правозащитник Йохан Бекман, у изъятой девочки нет гражданства России. По его данным, Смоленчук живет в Финляндии с мужем-финном. Бекман утверждает, что ребенка изъяли и передали в приемную семью.