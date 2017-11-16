Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до десяти

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 16 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 16 ноября 2017

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 10 человек, сообщает агентство "Пажвак".

Ранее сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших.

Представитель местной полиции рассказал телеканалу 1TV, что жертвами взрыва стали пять сотрудников правоохранительных органов.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что во вторник днем взрывное устройство сработало рядом с рестораном, где собралась группа афганских чиновников. По данным агентства Khaama Press, инцидент произошел рядом с парковкой банкетного зала. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

На место прибыли машины скорой помощи, место взрыва оцеплено.