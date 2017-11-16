Депутат Госдумы назвал разговоры Киева о возвращении Крыма манией

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал постоянные разговоры Киева о возвращении Крыма "навязчивой идеей" украинских властей во главе с президентом Петром Порошенко.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны включил в законопроект о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма".

"Предложение о возвращении Крыма официальный Киев включает в любую гербовую бумагу. Это стало не просто навязчивой идеей, а некоторой манией для украинской власти", — заявил Бальбек РИА Новости.

При этом депутат отметил, что до тех пор, пока Порошенко и его соратники у власти, "пиар-кампания "по возвращению Крыма" будет лишь усиливаться и обогащаться яркими красками".