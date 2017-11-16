Меркель рассказала, как идут переговоры по созданию нового кабмина

БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Участники предварительных переговоров о формировании нового правительства ФРГ занимают очень разные позиции, заявила в четверг утром журналистам действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как глава партии Христианско-демократический союз, Меркель прибыла на очередной раунд переговоров с представителями Христианско-социального союза, Свободной демпартии и "Зелеными". По итогам этих предварительных обсуждений должно быть достигнуто соглашение о формировании нового немецкого правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября.

"В Германии часто говорят о том, что партии невозможно уже различить. Тот, кто принимает участие в нынешних переговорах, знает, что различия существуют. Это серьезные различия", — сказала Меркель, добавив, что "это ведет к тому, что мы занимаем очень разные позиции".

По словам канцлера, воля достигнуть компромисса на переговорах о формировании нового правительства Германии до конца сегодняшнего дня, как было анонсировано ранее, есть, но сказать, когда именно закончится этот этап, невозможно.

"Я исхожу из того, что переговоры продолжаются в течение часов. Никто не может сказать, когда будет достигнут результат", — сказала Меркель.