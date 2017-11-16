В МИД КНР призвали прекратить угрозы в адрес китайских СМИ в США

ПЕКИН, 16 ноя — РИА Новости. КНР призывает авторов рекомендации по необходимости регистрации в США всех сотрудников китайских государственных СМИ в качестве иностранных агентов прекратить делать ошибочные заявления и действия, полные предубеждений по отношению к Пекину, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Хотел бы отметить, что комиссия, выпустившая соответствующий доклад, всегда имела многочисленные предубеждения по вопросам, связанным с Китаем. Содержимое отчетов безосновательно, а многие их взгляды демонстрируют их собственные предубеждения в отношении КНР и их стереотипы", — отметил дипломат.

Ранее Комиссия по мониторингу экономических вопросов и вопросов безопасности в отношениях между США и Китаем предоставила на рассмотрение конгресса США ежегодный доклад, в котором рекомендовала ввести регистрацию в качестве иностранных агентов для всех работающих в США сотрудников китайских государственных СМИ.

"Мы призываем соответствующие организации в США прекратить эти ошибочные заявления и действия в отношении Китая и играть конструктивную роль в развитии отношений США и КНР", — заявил Гэн Шуан.