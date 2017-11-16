Силовики выпустили по ДНР 80 ракет "Град" в четверг, сообщили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (204)

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 80 ракет РСЗО "Град" по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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"Сегодня в 11.30 представители наблюдательной группы СЦКК "Ясиноватая" зафиксировали применение украинскими силовиками запрещенного минскими соглашениями вооружения. Противник открыл огонь из РСЗО "Град" с района Авдеевского коксохимического завода в северо-восточном направлении. Всего было выпущено 80 ракет", — сказал представитель ведомства.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК также заявили об обстреле со стороны силовиков автостанции на западной окраине Донецка с применением БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов.