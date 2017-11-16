Силовики выпустили по ДНР 80 ракет "Град" в четверг, сообщили в СЦКК

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 80 ракет РСЗО "Град" по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
46.7%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.5%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК также заявили об обстреле со стороны силовиков автостанции на западной окраине Донецка с применением БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов.