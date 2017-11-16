Зимбабве: алмазы, водопады, тяпки, миллионная инфляция и вечный Мугабе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Дарья Станиславец. "Колонна бронетехники выдвинулась в сторону столицы страны", "в Хараре слышны взрывы", "военные Зимбабве удерживают в заложниках президента Роберта Мугабе", — такие строки мелькают на лентах новостных агентств в последние дни. Это сложно было представить еще полтора года назад, когда в мае 2016 года в Зимбабве с визитом прилетел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Тогда самолет с российским чиновником в небольшом аэропорту города Булавайо встречала песнями и танцами толпа пестро одетых мужчин и женщин. Члены делегации и журналисты были удивлены приветствию – не часто встретишь такой теплый и искренне радостный прием.
Однако, как оказалось, местные жители ждали не только россиян. Через полчаса прилетал борт лидера страны – Роберта Мугабе, который должен был посетить в этом втором по величине городе Зимбабве международную промышленную выставку.
Когда Мугабе вышел из самолета, толпа встречающих выстроилась неподалеку в плотную вереницу, в несколько рядов. Их аккуратно сдерживали охранники. Лидер Зимбабве медленно и терпеливо шел вдоль толпы, пожимая каждую протянутую ему руку. Среди желавших лично увидеть, сказать хотя бы пару слов или просто прикоснуться к бессменному вождю страны были и члены российской делегации.
История
На карте мира Зимбабве появилась в 1980 году, до этого в годы британского колониализма страна носила название Родезия.
Несмотря на преклонный возраст, он неоднократно заявлял, что не собирается уходить из политики. В декабре 2014 года Мугабе был вновь избран на пост руководителя правящей партии ЗАНУ-ПФ, став одним из кандидатов на президентских выборах 2018 года.
В начале ноября президент Зимбабве уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагву, который считался вероятным преемником и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.
МИД США, Британии, Канады, ФРГ рекомендовали своим гражданам в Зимбабве не покидать дома и избегать скоплений людей из-за событий в столице страны. Российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок в страну. Африканский союз призвал военных Зимбабве немедленно прекратить мятеж и восстановить конституционный порядок. Между тем военные заявили, что их действия в Хараре не являются "военным захватом правительства", а направлены против "преступников".
Мотыгами и тяпками
Многие местные жители объединились в так называемые сельские кооперативы, в которых проживает по несколько тысяч человек, причем среди них есть и белые семьи. Сейчас эти поселения, где работают по старинке – мотыгами, тяпками и порой без электричества, становятся центром притяжения для туристов, куда можно приехать, вдоволь потрудиться в поле, а затем переночевать на глиняном полу в небольшой хижине под звуки ночной дикой Африки.
Вождь одной из таких деревень Мписи Ндолву рассказывал приехавшим к нему полтора года назад российским журналистам, что не боится инфляции, напротив – он может продать подороже то, что вырастил вместе с жителями деревни. Участвовавший в борьбе за независимость Зимбабве в семидесятые годы и лечившийся от ранений в России, в Ленинграде, он старается быть "на волне времени" — ведет страницу в Facebook, принимает у себя иностранцев, публикуется в зарубежных СМИ.
В Зимбабве клещи и болезни, переносимые клещами, являются основной причиной заболеваемости скота; на их долю приходится 65% смертности животных. В настоящее время единственной используемой мерой борьбы с этими болезнями является тщательное обмывание животных. Чтобы минимизировать тот вред, который клещи наносят животным, некоторые фермеры или снимают клещей вручную, или пользуются для этого отработанным машинным маслом.
Потенциальные возможности
АЛРОСА с 2013 года проводила оценку алмазоносности ряда территорий Зимбабве, после решения властей прекратила геологоразведочные работы в стране, но продолжает отслеживать развитие ситуации. В настоящее время работа компании в Зимбабве, особенно на фоне текущих событий, остается под вопросом.
Разработку платинового месторождения Дарвендейл в 2018 году планировала начать в Зимбабве промышленная группа "Ви Холдинг", данному проекту был даже предоставлен статус "национального", что предусматривает льготный беспошлинный ввоз в страну необходимого оборудования.
Африканская страна приглашала Россию участвовать в добыче редкоземельных металлов, метана, асбеста и лития, а также в производстве стали, Москва была готова поставлять технику, вагоны и вездеходы, развивать электроэнергетику, строить линии электропередач и даже ввозить оборудование для электростанции на реке Замбези, в 50 километрах от всемирно известного водопада "Виктория".
В настоящее время судьба этих проектов РИА Новости не известна.
Немного про спорт
Для туриста в стране есть отдых на любой вкус – дорогие отели и доступные по ценам кемпинги, прыжки на тарзанке в реку Замбези и сафари-туры, рестораны-гриль и уличный фастфуд. На территории страны разрешена охота, доходы от нее составляют значительную часть поступлений в бюджет. В России в интернете можно найти люкс-туры по охоте на слонов. Клиентов привлекают многотысячной популяцией этих животных, а также их рекордными размерами.
Два года назад на весь мир прогремела история убийства самого известного в Зимбабве льва Сесила американским дантистом Уолтером Палмером, после которой власти запретили охоту на львов, леопардов и слонов. Однако запрет продержался около недели.
В Зимбабве расположены одни из лучших гольф-полей на Африканском континенте. Гольфу здесь обучают с младших классов. Школьники целыми группами приходят на занятия, а страна занимает достойные места на престижных соревнованиях. Правда, тренироваться на поле среди пробегающих мимо антилоп и жующих листву слонов непросто, но в этом есть своя изюминка.