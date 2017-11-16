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Зимбабве: алмазы, водопады, тяпки, миллионная инфляция и вечный Мугабе

12:3016.11.2017
(обновлено: 12:31 16.11.2017)
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© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе и его супруга Грейс Мугабе. Архивное фотоПрезидент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе и его супруга Грейс Мугабе. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Дарья Станиславец. "Колонна бронетехники выдвинулась в сторону столицы страны", "в Хараре слышны взрывы", "военные Зимбабве удерживают в заложниках президента Роберта Мугабе", — такие строки мелькают на лентах новостных агентств в последние дни. Это сложно было представить еще полтора года назад, когда в мае 2016 года в Зимбабве с визитом прилетел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Морган Цвангираи. Архивное фото
© AP Photo
СМИ сообщили о возвращении в Зимбабве экс-премьера страны

Тогда самолет с российским чиновником в небольшом аэропорту города Булавайо встречала песнями и танцами толпа пестро одетых мужчин и женщин. Члены делегации и журналисты были удивлены приветствию – не часто встретишь такой теплый и искренне радостный прием.

Однако, как оказалось, местные жители ждали не только россиян. Через полчаса прилетал борт лидера страны – Роберта Мугабе, который должен был посетить в этом втором по величине городе Зимбабве международную промышленную выставку.

Когда Мугабе вышел из самолета, толпа встречающих выстроилась неподалеку в плотную вереницу, в несколько рядов. Их аккуратно сдерживали охранники. Лидер Зимбабве медленно и терпеливо шел вдоль толпы, пожимая каждую протянутую ему руку. Среди желавших лично увидеть, сказать хотя бы пару слов или просто прикоснуться к бессменному вождю страны были и члены российской делегации.

История 

На карте мира Зимбабве появилась в 1980 году, до этого в годы британского колониализма страна носила название Родезия.

Военные на дороге недалеко от Хараре, Зимбабве. 14 ноября 2017
© REUTERS / Philimon Bulawayo
Африканский союз призвал военных Зимбабве немедленно прекратить мятеж
В первый раз президентом Зимбабве Роберт Мугабе, учитель по образованию, стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года он был премьер-министром. Мугабе, которому сейчас 93 года, является старейшим (по возрасту) в мире действующим руководителем государства, опережая королеву Великобритании и президента Туниса.

Несмотря на преклонный возраст, он неоднократно заявлял, что не собирается уходить из политики. В декабре 2014 года Мугабе был вновь избран на пост руководителя правящей партии ЗАНУ-ПФ, став одним из кандидатов на президентских выборах 2018 года.

В начале ноября президент Зимбабве уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагву, который считался вероятным преемником и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.

Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017
© REUTERS / Philimon Bulawayo
Тридцать седьмой год: в Зимбабве ждут репрессий. Пока не знают, от кого
В начале этой недели западные СМИ сообщили, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Военные взяли под контроль здание государственной телерадиокомпании ZBC, задержали министра финансов Игнатуса Чомбо и заключили под домашний арест лидера страны. По данным СМИ, в Зимбабве может быть установлено переходное правительство во главе с Мнангагвой.

МИД США, Британии, Канады, ФРГ рекомендовали своим гражданам в Зимбабве не покидать дома и избегать скоплений людей из-за событий в столице страны. Российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок в страну. Африканский союз призвал военных Зимбабве немедленно прекратить мятеж и восстановить конституционный порядок. Между тем военные заявили, что их действия в Хараре не являются "военным захватом правительства", а направлены против "преступников".

Мотыгами и тяпками

Вид на город Хараре. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
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В здании администрации столицы Зимбабве военных нет, заявили в ведомстве
Зимбабве является одной из самых бедных стран Африки, безработица достигает 80%. Экономика уже давно переживает глубокий кризис, в котором повинны начатые в 2001 году по инициативе Мугабе земельные реформы, сопровождавшиеся захватом почти всех хозяйств белых фермеров, а также санкции США и Евросоюза. Из-за инфляции, достигавшей астрономических показателей в миллионы процентов, после трех деноминаций Зимбабве перешла во внутренних расчетах на американские доллары.

Многие местные жители объединились в так называемые сельские кооперативы, в которых проживает по несколько тысяч человек, причем среди них есть и белые семьи. Сейчас эти поселения, где работают по старинке – мотыгами, тяпками и порой без электричества, становятся центром притяжения для туристов, куда можно приехать, вдоволь потрудиться в поле, а затем переночевать на глиняном полу в небольшой хижине под звуки ночной дикой Африки.

Вождь одной из таких деревень Мписи Ндолву рассказывал приехавшим к нему полтора года назад российским журналистам, что не боится инфляции, напротив – он может продать подороже то, что вырастил вместе с жителями деревни. Участвовавший в борьбе за независимость Зимбабве в семидесятые годы и лечившийся от ранений в России, в Ленинграде, он старается быть "на волне времени" — ведет страницу в Facebook, принимает у себя иностранцев, публикуется в зарубежных СМИ.

Столица Зимбабве Хараре. 15 ноября 2017
© AFP 2017 / Jekesai Njikizana
Эксперт считает, что события в Зимбабве являются внутренним конфликтом
Во время приезда российской делегации в Зимбабве весной 2016 года Минсельхоз РФ обсуждал с властями страны поставки устойчивых к засухе сельхозкультур, в том числе пшеницы, которая в России выживает в жарких погодных условиях Краснодара и Ростова, а также поставки пестицидов и вакцин для животных.

В Зимбабве клещи и болезни, переносимые клещами, являются основной причиной заболеваемости скота; на их долю приходится 65% смертности животных. В настоящее время единственной используемой мерой борьбы с этими болезнями является тщательное обмывание животных. Чтобы минимизировать тот вред, который клещи наносят животным, некоторые фермеры или снимают клещей вручную, или пользуются для этого отработанным машинным маслом.

Потенциальные возможности 

Игнасиус Чомбо. Архивное фото
© AFP 2017 / Jekesai Njikizana
Военные в Зимбабве захватили министра финансов, сообщили СМИ
Потенциально крупным игроком на рынке Зимбабве, обладающей большими запасами алмазов, могла бы стать российская АЛРОСА. Однако Зимбабве запустила процесс консолидации всех действующих на территории страны алмазодобывающих компаний в одну. Согласно материалам Минэкономразвития РФ по рынку этой страны, консолидация угрожает отзывом лицензий у работающих там компаний, предполагает неясный механизм объединения и последующего распределения долей в единой компании. Третья по объему добычи алмазов в мире компания Rio Tinto в итоге приняла решение выйти из совместного с зимбабвийцами предприятия Murowa Diamonds.

АЛРОСА с 2013 года проводила оценку алмазоносности ряда территорий Зимбабве, после решения властей прекратила геологоразведочные работы в стране, но продолжает отслеживать развитие ситуации. В настоящее время работа компании в Зимбабве, особенно на фоне текущих событий, остается под вопросом.

Разработку платинового месторождения Дарвендейл в 2018 году планировала начать в Зимбабве промышленная группа "Ви Холдинг", данному проекту был даже предоставлен статус "национального", что предусматривает льготный беспошлинный ввоз в страну необходимого оборудования.

Африканская страна приглашала Россию участвовать в добыче редкоземельных металлов, метана, асбеста и лития, а также в производстве стали, Москва была готова поставлять технику, вагоны и вездеходы, развивать электроэнергетику, строить линии электропередач и даже ввозить оборудование для электростанции на реке Замбези, в 50 километрах от всемирно известного водопада "Виктория".

В настоящее время судьба этих проектов РИА Новости не известна.

Немного про спорт

Военные в столице Зимбабве Хараре
© AP Photo
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок в Зимбабве
Несмотря на бедность, Зимбабве является одной из самых популярных стран Африки для туризма. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Тот, кто хоть раз побывал на почти идеальном по форме водопаде Виктория (высотой более 100 метров и шириной более километра), который коренные жители называют "Гремящим дымом", вернется в страну еще не раз. Последние события в стране вряд ли испугают иностранных туристов.

Для туриста в стране есть отдых на любой вкус – дорогие отели и доступные по ценам кемпинги, прыжки на тарзанке в реку Замбези и сафари-туры, рестораны-гриль и уличный фастфуд. На территории страны разрешена охота, доходы от нее составляют значительную часть поступлений в бюджет. В России в интернете можно найти люкс-туры по охоте на слонов. Клиентов привлекают многотысячной популяцией этих животных, а также их рекордными размерами.

Два года назад на весь мир прогремела история убийства самого известного в Зимбабве льва Сесила американским дантистом Уолтером Палмером, после которой власти запретили охоту на львов, леопардов и слонов. Однако запрет продержался около недели.

В Зимбабве расположены одни из лучших гольф-полей на Африканском континенте. Гольфу здесь обучают с младших классов. Школьники целыми группами приходят на занятия, а страна занимает достойные места на престижных соревнованиях. Правда, тренироваться на поле среди пробегающих мимо антилоп и жующих листву слонов непросто, но в этом есть своя изюминка.

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