МЧС России готово помочь Греции в ликвидации последствий наводнения

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. МЧС России готово оказать Греции помощь в ликвидации последствий наводнения, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам, будут идти до воскресенья. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос. По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек.

Глава министерства Владимир Пучков направил министру внутренних дел Греции Панайотису Скурлетису телеграмму, в которой выразил соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий наводнения в этой стране.

"От имени МЧС России выражаю Вам свои соболезнования. Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Греческой Республике в деле борьбы с природной стихией", — говорится в документе, который процитировали в пресс-службе МЧС.