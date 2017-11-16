МЧС России готово помочь Греции в ликвидации последствий наводнения

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. МЧС России готово оказать Греции помощь в ликвидации последствий наводнения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Глава министерства Владимир Пучков направил министру внутренних дел Греции Панайотису Скурлетису телеграмму, в которой выразил соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий наводнения в этой стране.
"От имени МЧС России выражаю Вам свои соболезнования. Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Греческой Республике в деле борьбы с природной стихией", — говорится в документе, который процитировали в пресс-службе МЧС.