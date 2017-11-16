Косачев о взаимоотношениях России и США: танго танцуют вдвоем

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев полагает, что рано или поздно встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, РФ неоднократно подтверждала свою готовность к переговорам, но "танго танцуют вдвоем".

"Рано или поздно, я уверен, встреча должна состояться, потому что от российско-американского взаимопонимания и сотрудничества зависит слишком многое в международных отношениях. И я уверен в том, что российская сторона это понимает абсолютно отчетливо и неоднократно подтверждала и, я уверен, будет и далее подтверждать свою готовность к такого рода встречам",- сказал Косачев журналистам в четверг.

По мнению сенатора, в позиции России по этому вопросу нет никакого сомнения, "понимая саму логику нашей внешней политики".

"Но танго танцуют вдвоем",- философски заметил он.

В рамках саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп не смогли провести полноценную двухстороннюю встречу, хотя несколько раз беседовали "на ногах". На пресс-конференции президент РФ отметил, что в общем и целом, все, что хотели, они обсудили, однако надо найти возможность и командам двух стран, и на уровне президентов сесть и поговорить по всему комплексу отношений. В свою очередь американский лидер заявил в субботу вечером, что рассчитывает "в будущем" провести со своим российским коллегой встречу по КНДР.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что возможность новой встречи лидеров РФ и США еще не обсуждается, многосторонних форматов, в рамках которых главы государств могут оказаться на одной площадке, в ближайшие недели не запланировано.