МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что на Украине нет реальной политической силы, которая могла бы вернуть стране надежду на будущее.

По словам парламентария, все представители нынешней оппозиции уже побывали у власти, а теперь бродят по кулуарам Верховной Рады и пытаются влезть "обратно в это корыто". Она отметила, что от подобной перетасовки политиков в стране ничего не меняется.

Савченко уверена, что страна получит шанс на улучшение ситуации только в том случае, если все нынешние политические деятели пойдут "на эшафот".

"Когда не только власть на эшафот вынесет народ, а когда туда вынесут власть вместе с оппозицией. На эшафот, не в тюрьму — только тогда у людей появится Украина", — подчеркнула она в эфире телеканала NewsOne.

Надежда Савченко известна резкими выходками, которые подвергают критике как ее коллеги по Раде, так и общественность. Так, в конце мая прошлого года она пришла босой на заседание Рады и назвала депутатов "лентяями-школьниками", а несколько дней спустя охарактеризовала работу парламента нецензурными словами.