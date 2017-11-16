У берегов Новой Каледонии произошли два землетрясения магнитудами 5,9 и 5,5

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Два землетрясения магнитудами 5,9 и 5,5 произошли у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясения были зафиксированы в 07.02 и 07.03 по UTC (10.02 и 10.03 мск.)

Эпицентры подземных толчков располагались в 62 и 81,5 километрах к востоку от населенного пункта Тадин. Очаги землетрясений залегали на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Об угрозе цунами не сообщается.