В МИД России оценили заявления о "российском вмешательстве в Каталонию"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Москва призывает Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на прозвучавшие в последние дни заявления официального представителя правительства Испании, министра обороны и министра иностранных дел о якобы имевшем место вмешательстве российских хакеров во внутриполитические процессы в Испании, чуть ли не о попытке изменить конституционный строй этой страны в связи с ситуацией в автономном сообществе Каталония", — сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что в Москве выражают "глубокое сожаление" в связи с тем, что "волна антироссийской кампании, которая была развернута в западных СМИ, на этот раз подхвачена в Мадриде на официальном уровне, в контексте каталонского кризиса".

"Особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании. Хотелось бы, чтобы испанские коллеги начали отвечать за свои слова и предоставили конкретные факты. Совершенно непонятно, из каких соображений испанский министр сделал эти откровения", — сказала она.

По ее словам, "такое пренебрежение объективными фактами и неоправданное увлечение бездоказательными обвинениями явно не украшают испанскую дипломатию".

"И ничего, кроме ущерба российско-испанским отношениям, подобные шаги не принесут", — резюмировала официальный представитель МИД РФ.